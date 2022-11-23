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Главы других стран не будут присутствовать на инаугурации Президента РК

23 Ноября 2022, 13:58
Главы других стран не будут присутствовать на инаугурации Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что главы других государств не будут присутствовать на предстоящей инаугурации Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее на заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года.

«На инаугурацию приглашаются дипломатический корпус, аккредитованный в стране пребывания, то есть послы. Ровно такой же механизм был в ходе инаугурации в 2019 году», - сообщил заместитель министра иностранных дел, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Накануне заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил, что на инаугурацию Президента финансовых средств из бюджета дополнительно не будет выделено.

ЦИК зарегистрировала избранного народом Касым-Жомарта Токаева в качестве Президента Республики Казахстан и вручила Главе государства, избранному в соответствии с порядком, определенным законодательством, соответствующее удостоверение.

По окончательным итогам, за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.


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