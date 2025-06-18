Главврачи получат выговор за младенческую смертность в Костанайской области

Руководители медицинских организаций Карабалыкского, Костанайского районов, поликлиники №3 города Костаная и поликлиники города Рудного получат строгие выговоры за допущенную отрицательную динамику по ключевым индикаторам в сфере здравоохранения. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области.

Как уточнил руководитель ведомства Данияр Жандаев, одной из наиболее чувствительных проблем остается младенческая смертность.

– Мы проводим сравнительный анализ за первые пять месяцев 2024 года. В рамках мониторинга используется система цветовой градации: зеленая зона – это учреждения, которые два года подряд не допускали случаев младенческой смертности, желтая – где в прошлом году были случаи, но в текущем году их нет, и красная – учреждения, где смертность зарегистрирована и превышает допустимый порог 2023 года, – объяснил Д. Жандаев.

По его словам, медицинские организации, оказавшиеся в красной зоне, понесут дисциплинарную ответственность. При этом, если по итогам девяти месяцев не будет зафиксировано улучшения показателей, будет поставлен вопрос о соответствии их руководителей занимаемым должностям.

При этом он отметил, что руководители медорганизации должны на сегодняшний день настроить работу – провести обучающие семинары, дать практику, выстроить систему по выхаживанию младенцев и, соответственно, недопущению младенческой смертности.

Ранее глава управления здравоохранения Данияр Джандаев рассказал, на каком этапе находится скандальное дело, связанное с реконструкцией детской областной больницы.