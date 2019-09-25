Главврача ГКБ №4 Алматы Каната Тезекбаева отпустили под подписку о невыезде
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главного врача городской больницы №4 Алматы Каната Тезекбаева отпустили под подписку о невыезде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в горсуде в отношении него была избрана новая мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Как сообщалось ранее, постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Алматы была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Аскара Тунгушбаева (анестезиолога 4 ГКБ Алматы) и Каната Тезекбаева (главного врача 4 ГКБ Алматы), подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 ч. 3 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
Кроме того, Президент РК поручил разобраться в законном порядке с делом арестованных на 2 месяца врачей.
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