    16:30, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Главврач ЦГКБ сменился в Алматы

    Серикжан Сабыралиев освобожден от должности директора Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Алматы в связи с истечением срока трудового договора, передает агентство Kazinform.

    доктор
    Фото: Pexels

    Как сообщили в управлении общественного здравоохранения города, он был освобожден от должности 13 октября 2025 года. Исполняющим обязанности директора ЦГКБ назначен Алмат Чорманов — он будет руководить учреждением до проведения конкурса.

    Напомним, Серикжан Сабыралиев возглавил центральную городскую клиническую больницу в 2023 году, сменив Наримана Табынбаева, которого сняли с должности после громкого инцидента, связанного с выявлением у пациентов ВИЧ-инфекции. 

    В июне 2023 года специалисты Центра СПИД Алматы зафиксировали три случая заражения ВИЧ среди пациентов ЦГКБ. После этого Министерство здравоохранения инициировало расследование

    По итогам эпидемиологического расследования комиссия пришла к выводу, что заражение, вероятнее всего, произошло по причине нарушений отдельными сотрудниками среднего медицинского персонала стандартов операционных процедур при проведении инвазивных манипуляций и недостаточного контроля за их деятельностью. 

    После завершения проверки Нариман Табынбаев был отстранен от должности главного врача ЦГКБ Алматы.

    Здравоохранение Здоровье Алматы
