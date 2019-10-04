Главврач детской больницы Туркестанской области подозревается в хищении более 38 млн тенге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный врач детской больницы Туркестанской области подозревается в хищении более 38 млн тенге бюджетных средств. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На этой неделе Антикоррупционной службой города Шымкента начато досудебное расследование в отношении бывшего главного врача областной детской больницы Туркестанской области, который похитил бюджетные денежные средства в сумме 38,5 млн тенге, путем их обналичивания через аффилированные предприятия под предлогом оказания услуг текущего ремонта зданий и помещений больницы», - сказал Шынгыс Кабдула.
Кроме того, он сообщил, что приговорен к штрафу в размере 23,7 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе руководитель Атырауского отделенческого управления по охране общественного здоровья на транспорте Шин за получение взятки в размере 336 тысяч тенге.
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