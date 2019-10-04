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Главврач детской больницы Туркестанской области подозревается в хищении более 38 млн тенге

4 Октября 2019 18:35
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Главврач детской больницы Туркестанской области подозревается в хищении более 38 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный врач детской больницы Туркестанской области подозревается в хищении более 38 млн тенге бюджетных средств. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На этой неделе Антикоррупционной службой города Шымкента начато досудебное расследование в отношении бывшего главного врача областной детской больницы Туркестанской области, который похитил бюджетные денежные средства в сумме 38,5 млн тенге, путем их обналичивания через аффилированные предприятия под предлогом оказания услуг текущего ремонта зданий и помещений больницы», - сказал Шынгыс Кабдула.

Кроме того, он сообщил, что приговорен к штрафу в размере 23,7 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе руководитель Атырауского отделенческого управления по охране общественного здоровья на транспорте Шин за получение взятки в размере 336 тысяч тенге.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Коррупция, Здравоохранение,
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Автор:

Серик Сабеков

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