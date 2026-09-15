Главу раймаслихата в Карагандинской области оштрафовали за курение на рабочем месте

Видео с онлайн-совещания привлекло внимание полиции после появления в социальных сетях. Проверка показала, что участником инцидента оказался руководитель маслихата Осакаровского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеозапись, сделанную во время онлайн-совещания на платформе Zoom.

На кадрах мужчина, находясь в служебном кабинете, употреблял электронную сигарету.

Полицейские установили личность участника видеозаписи. Им оказался председатель маслихата Осакаровского района Карагандинской области. По данным с официального сайта маслихата, им является Канат Саккулаков.

По итогам проверки в отношении него приняли меры в соответствии с законодательством. Мужчина привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф.

В департаменте полиции Карагандинской области отметили, что соблюдение требований законодательства обязательно для каждого независимо от занимаемой должности, статуса или общественного положения.

— Закон и порядок едины для всех — без исключения, — подчеркнули в ведомстве.

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