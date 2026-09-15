Главу раймаслихата в Карагандинской области оштрафовали за курение на рабочем месте
Видео с онлайн-совещания привлекло внимание полиции после появления в социальных сетях. Проверка показала, что участником инцидента оказался руководитель маслихата Осакаровского района, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеозапись, сделанную во время онлайн-совещания на платформе Zoom.
На кадрах мужчина, находясь в служебном кабинете, употреблял электронную сигарету.
Полицейские установили личность участника видеозаписи. Им оказался председатель маслихата Осакаровского района Карагандинской области. По данным с официального сайта маслихата, им является Канат Саккулаков.
По итогам проверки в отношении него приняли меры в соответствии с законодательством. Мужчина привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф.
В департаменте полиции Карагандинской области отметили, что соблюдение требований законодательства обязательно для каждого независимо от занимаемой должности, статуса или общественного положения.
— Закон и порядок едины для всех — без исключения, — подчеркнули в ведомстве.
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