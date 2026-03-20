Замглавы павлодарского департамента юстиции рекомендовали наказать за высокомерное общение с коллегами

На совете по этике департамента по делам госслужбы Павлодарской области рассказали, что открыли дисциплинарное дело после жалобы подчиненных на заместителя руководителя департамента юстиции Павлодарской области Айдына Саменкулова. Диктофонную запись подчиненные сделали на одном из совещаний и предоставили в качестве доказательства.

— Конечно, там матов нет, это прекрасно, этого делать не надо. Но есть такое, значит, высокомерие. Там «Вы кто такой?», «Вас как зовут?». 10 раз спрашиваете одно и то же. Это что такое, можно было бы запомнить, тем более это ваш работник, с которым вы минимум четыре года работаете, то есть присутствует высокомерие, что не подходит для государственного служащего, — отметил член совета по этике департамента по делам госслужбы Павлодарской области Амангельды Хамзин.

Заместитель главы департамента юстиции вину признавать не стал. Айдын Саменкулов пояснил, что жалоба поступила лишь от сотрудников одного отдела. Он также выдвинул предположение, что причина разбирательства лежит в плоскости не его некорректного поведения.

— Это не просто так. Вот не знаю, конечно, это не к месту говорить, но это связано с моей работой. Мне, когда я с учебы вышел на работу, из Министерства юстиции предложили должность в другой области, в другом регионе, но я отказался. Я думаю, что это связано с этим, - поделился своими умозаключениями заместитель руководителя департамента юстиции Павлодарской области Айдын Саменкулов.

Члены совета по этике по итогам заседания рекомендовали вынести чиновнику наказание в виде строгого выговора.