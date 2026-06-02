Главу отдела образования Костаная подозревают в хищении бюджетных средств

В Костанайской области расследуют уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных школам города, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ДКНБ по Костанайской области, в производстве управления досудебного расследования находится дело в отношении должностных лиц отдела образования акимата Костаная. По версии следствия, хищение бюджетных средств было совершено группой лиц.

1 июня в рамках расследования проведен ряд следственных действий, в том числе обыски по месту жительства и работы должностных лиц.

В этот же день по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 190 УК РК, задержана руководитель отдела образования акимата Костаная Гульсим Уразбаева.

В ведомстве отметили, что расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее в Талдыкоргане задержали руководителя службы судебно-медицинской экспертизы. Его подозревают в получении взятки от родственников покойного.