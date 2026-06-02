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    Главу отдела образования Костаная подозревают в хищении бюджетных средств

    В Костанайской области расследуют уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных школам города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Гульсим Уразбаева
    Фото: gov.kz

    Как сообщили в ДКНБ по Костанайской области, в производстве управления досудебного расследования находится дело в отношении должностных лиц отдела образования акимата Костаная. По версии следствия, хищение бюджетных средств было совершено группой лиц.

    1 июня в рамках расследования проведен ряд следственных действий, в том числе обыски по месту жительства и работы должностных лиц.

    В этот же день по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 190 УК РК, задержана руководитель отдела образования акимата Костаная Гульсим Уразбаева.

    В ведомстве отметили, что расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Ранее в Талдыкоргане задержали руководителя службы судебно-медицинской экспертизы. Его подозревают в получении взятки от родственников покойного.

    Борьба с коррупцией Костанайская область Образование КНБ Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор