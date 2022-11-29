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Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции

29 Ноября 2022, 14:15
Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Елисейский дворец, где его встретил Президент Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

После церемонии начались двусторонние переговоры глав государств.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию. В Париже Касым-Жомарт Токаев планирует провести переговоры с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Кроме того, Глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.

Кадр из видео

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