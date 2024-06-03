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    21:13, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    Главу ФК «Жетысу» арестовали на 2 месяца

    директор футбольного клуба «Жетысу» Калмухамет Донсебаев
    Фото: ФК Жетысу

    Задержан директор футбольного клуба «Жетысу» Калмухамет Донсебаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда по области Жетысу, постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании содержания под стражей в отношении Д. сроком на 2 месяца. Постановление суда не вступило в законную силу, - прокомментировали в пресс-службе суда области Жетысу.

    Причина задержания главы талдыкорганской команды не сообщается.

    Ранее в некоторых СМИ появилась информация о задержании директора футбольного клуба «Жетысу» и главы одноименной авиакомпании Калмухамета Донсебаева.

    Теги:
    Спорт Футбол Жетысуская область Суды Талдыкорган
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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