Главу ФК «Жетысу» арестовали на 2 месяца

- По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда по области Жетысу, постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании содержания под стражей в отношении Д. сроком на 2 месяца. Постановление суда не вступило в законную силу, - прокомментировали в пресс-службе суда области Жетысу.