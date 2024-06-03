21:13, 02 Июнь 2024 | GMT +6
Главу ФК «Жетысу» арестовали на 2 месяца
Задержан директор футбольного клуба «Жетысу» Калмухамет Донсебаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
- По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда по области Жетысу, постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании содержания под стражей в отношении Д. сроком на 2 месяца. Постановление суда не вступило в законную силу, - прокомментировали в пресс-службе суда области Жетысу.
Причина задержания главы талдыкорганской команды не сообщается.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о задержании директора футбольного клуба «Жетысу» и главы одноименной авиакомпании Калмухамета Донсебаева.