Главу Федерации водных видов спорта РК отстранили от международной деятельности

Казахстанский спортивный функционер Андрей Крюков за нарушение Всемирного кодекса честности водных видов спорта получил пятимесячную дисквалификацию, передаёт корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на официальный сайт Aquatics Integrity Unit.

Судебный орган Отдела добросовестности по водным видам спорта отстранил президента Федерации водных видов спорта РК, члена Всемирного бюро водных видов спорта Андрея Крюкова на 5 месяцев за нарушение статьи 5 Всемирного комитета по водным видам спорта - Кодекс честности.

Дисквалификация экс-генерального секретаря Национального олимпийского комитета Казахстана действует с 27 марта 2024 года по 27 августа.

Во время дисквалификации Крюков не имеет права принимать участие в любых мероприятиях, проводимых под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). Более того, Андрею Крюкову не разрешается присутствовать на любых международных соревнованиях, включая грядущие в Париже Олимпийские игры, ни в каком качестве.

Отдел по обеспечению добросовестности в водных видах спорта является независимым подразделением World Aquatics. Он был создан для того, чтобы все заинтересованные стороны World Aquatics могли быть уверены в том, что этические вопросы в спорте будут решаться независимо и квалифицированно.