Главу еще одного общественного фонда задержали в Алматинской области

По информации следственных органов, подозреваемая собирала денежные средства с населения под предлогом оказания помощи в репатриации граждан Республики Казахстан, осужденных за рубежом. По предварительным данным, собранные средства использовались не по назначению.

— Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, — сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Ранее в Алматы по подозрению в мошенничестве задержан руководитель благотворительного фонда «Елге көмек» Ильяс Сариев.

Напомним, в прошлом году большой общественный резонанс вызвало дело главы благотворительного фонда BizBirgemiz Перизат Кайрат. По данным Агентства по финансовому мониторингу, она подозревается в хищении 1,5 миллиарда тенге, собранных для пострадавших от паводков.

В рамках расследования были изъяты ювелирные изделия, люксовые аксессуары, а также наложен арест на недвижимость и автомобили.

Кроме того, 23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат — на этот раз по факту мошенничества при сборе средств на строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью.