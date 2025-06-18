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    14:14, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Главу еще одного общественного фонда задержали в Алматинской области

    В Алматинской области задержана руководитель одного из общественных фондов по подозрению в совершении мошенничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Главу еще одного общественного фонда задержали в Алматинской области
    Фото: департамент полиции Алматинской области

    По информации следственных органов, подозреваемая собирала денежные средства с населения под предлогом оказания помощи в репатриации граждан Республики Казахстан, осужденных за рубежом. По предварительным данным, собранные средства использовались не по назначению.

    — Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, — сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

    Ранее в Алматы по подозрению в мошенничестве задержан руководитель благотворительного фонда «Елге көмек» Ильяс Сариев.

    Напомним, в прошлом году большой общественный резонанс вызвало дело главы благотворительного фонда BizBirgemiz Перизат Кайрат. По данным Агентства по финансовому мониторингу, она подозревается в хищении 1,5 миллиарда тенге, собранных для пострадавших от паводков.

    В рамках расследования были изъяты ювелирные изделия, люксовые аксессуары, а также наложен арест на недвижимость и автомобили.

    Кроме того, 23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат — на этот раз по факту мошенничества при сборе средств на строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью.

    Теги:
    Регионы Борьба с преступностью Криминал Алматинская область Суды
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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