Главой государства подписан закон, устанавливающий размеры трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020 – 2022 годы», которым устанавливаются размеры гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет страны.

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.