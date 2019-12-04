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Главой государства подписан закон, устанавливающий размеры трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет

4 Декабря 2019 20:25
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Главой государства подписан закон, устанавливающий размеры трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020 – 2022 годы», которым устанавливаются размеры гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет страны.

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Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Экономика,
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