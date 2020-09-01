Главой государства даны справедливые оценки всех сфер жизнедеятельности - Расул Ахметов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Послании, на мой взгляд, Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, даны детальные и справедливые оценки всех сфер жизнедеятельности в нашей стране, отметил пресс-секретарь Президента Всемирного союза турок-ахыска «DATÜB» Расул Ахметов, передает МИА «Казинформ».
«Послание Президента Токаева для нас как стратегическая установка и фактическая повестка дня на несколько лет вперёд для всех уровней власти и гражданского сектора. Естественно, мы понимаем, что весь этот комплекс задач направлен на улучшение качества жизни граждан Казахстана. Мы понимаем политическую и социальную значимость этих задач. Готовы принять активное участие в этой работе», - отметил Расул Ахметов.
Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.
Фото:facebook.com//Расул-Ахметов
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