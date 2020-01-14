Главный тренер сборной Казахстана по футболу возглавил «Астану»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чешский специалист Михал Билек возглавил футбольный клуб «Астана». Об этом официально сообщает пресс-служба клуба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он на этом посту сменил Романа Григорчука, который расторг контракт с клубом. 54-летний Михал Билек также с января 2019 года является главным тренером сборной Казахстана.

Помимо сборной чех работал у себя на родине в клубах «Теплице», «Хмел», «Виктория» (Пльзень), «Спарта» (Прага), «Высочина», «Фастав», в юношеской и национальной сборной Чехии. Также имеет опыт работы в костариканском «Картахинес», словацком «Ружомбероке», грузинском «Динамо» (Тбилиси).

Вместе с национальной сборной Чехии вышел в четвертьфинал Чемпионата Европы, с юношеской сборной Чехии выиграл бронзу ЕВРО, а также со «Спартой» становился чемпионом страны и выигрывал Кубок.

Фото: www.fcastana.kz