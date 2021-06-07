Главный тренер ФК «Кайрат» покинул пост

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В футбольном клубе «Кайрат» произошли кадровые перестановки. Алексей Шпилевский покидает пост главного тренера после 2,5 лет работы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Белорусский специалист Алексей Шпилевский перешел в немецкий ФК «Эрцгебирге». Согласно опции о досрочном расторжении, ФК «Кайрат» получит компенсацию за тренера.

Временно исполняющим обязанности главного тренера ФК «Кайрат» назначен казахстанский специалист Кирилл Кекер, который в текущем сезоне возглавлял команду «Кайрат-Жастар». В свою очередь, молодежную команду возглавит тренер Академии Кирилл Морунов.

«ФК «Кайрат» благодарит Алексея Николаевича Шпилевского за проделанную работу и те успехи, которых он достиг вместе с клубом! Желаем успехов в тренерской карьере и новых побед!», - говорится на сайте клуба.





Фото: fckairat.com