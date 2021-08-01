Главный санврач Казахстана подписал постановление о вакцине QazCovid-in

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены дополнения в постановление Главного государственного санитарного врача РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, меняется форма выпуска вакцины QazCovid-in:

«Форма выпуска вакцины QazCovid-in: по 0,5 мл (одна доза), 1,0 мл (две дозы), 1,5 мл (три дозы), 2,5 мл (пять доз), во флаконах из бесцветного стекла класса Ι, вместимостью 3 мл, укупоренных пробкой резиновой и обкатанных металлическим колпачком с пластиковой крышкой типа Flip-off. Открытый флакон вакцины, в связи с риском нарушения условий асептики, не хранится после вскрытия и используется сразу», - говорится в документе.

Вскрытие многодозного флакона с вакциной рекомендуется при наличии 3 или 5 (соответственно объему флакона) потенциальных прививаемых лиц для максимального снижения розлива вакцины.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.