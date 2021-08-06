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Главный санврач Алматы назвал основные причины роста заражения КВИ

6 Августа 2021 18:51
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Главный санврач Алматы назвал основные причины роста заражения КВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал об эпидемиологической ситуации в городе и основных местах и причинах заражения коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам Жндарбека Бекшина, основными местами заражения КВИ за последние 7 дней являются объекты торговли – 30%, контакты в семьях – 18%, общественный транспорт – 15%, рынки - 13%, парки и пешеходные улицы отдыха населения – 4,6%, аптеки – 4,1%, поездка в другие регионы и пригородную зону – 3%.

Он озвучил основные причины заражений алматинцев.

«Это всеобщее снижение бдительности населения ввиду визуально невидимой биологической угрозы, чрезвычайно высокая контагиозность варианта дельта-вируса COVID-19, а также продолжающееся игнорирование необходимости вакцинации большинством граждан», - отметил Ж. Бекшин в ходе брифинга РСК.

Кроме того, главный санврач назвал опасным и недопустимым организацию населением массовых семейных мероприятий (тоев, юбилеев и т.п.) в предприятиях общепита, а также широко применяемую практику перевода массовых мероприятий в посуточные наймы коттеджей в черте города с поварами и обслугой из предприятий общепита.

«Еще одной причиной роста заражений является игнорирование горожанами масочного режима в общественных местах и в общественном транспорте, а также рост заражений среди молодежи и подростков», - подчеркнул Жандарбек Бекшин.

По его словам, рост заражений среди молодых людей 20-39 лет на 1,6% и подростков 15-19 лет на 0,4% обусловлен их большей мобильностью и тесным общением друг с другом на фоне низкой активности к иммунизации и пренебрежения масочно-социальным режимом.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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