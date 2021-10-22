Главный санврач Алматы дал прогноз по коронавирусу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин дал прогноз по заболеваемости коронавирусом в городе на ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге РСК санврач отметил, что в городе заболеваемость КВИ продолжает снижаться. Сдерживающим фактором являются ограничительные меры, однако мегаполис по-прежнему находится в «красной» зоне.

По сведениям Жандарбека Бекшина, с начала этого года в городе зарегистрировано 156,9 тысячи случаев COVID-19. За последние сутки - 312 новых заражений. Причем на пике четвертой волны, вызванной дельта-штаммом, регистрировалось до 1700 случаев в сутки.

«При сохранении существующего темпа снижения заболеваемости на конец месяца прогнозируется менее 300 случаев в сутки. Соответственно, продолжает снижаться показатель недельной заболеваемости - на 100 тысяч населения - с 121,6 неделю назад до 113,9 случая», - отметил Ж. Бекшин.

По его мнению, причиной стабилизации заболеваемости стало нарастание иммунной прослойки населения, которая на сегодня составляет 54% (вторым компонентом вакцинированы 45,8% от официальной численности населения +7,9% переболевших с начала года).

Главный санврач Алматы подчеркнул, что, несмотря на динамику снижения заражений, не стоит пренебрегать рекомендациями санитарных врачей и эпидемиологов по соблюдению ограничительных мер. Спикер добавил, что ограничительные меры следует соблюдать вплоть до достижения коллективного иммунитета.