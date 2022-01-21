+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Главный санврач Алматинской области внес изменения в постановление

21 Января 2022 20:20
Поделиться:
Главный санврач Алматинской области внес изменения в постановление

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов внес изменения в постановление , передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Мобильные аптеки: лекарства в Карагандинской области стали доступнее
Школьники ВКО будут учиться в дистанционном формате, кроме 9-11 классов Внесены изменения в постановление главного санитарного врача Готовы ли ковидные стационары Алматы к росту числа больных коронавирусом

Согласно документу, объекты образования независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности переводится в штатный режим:

− в общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;

− в общеобразовательных школах свыше 600 учащихся – с загруженностью не более 50% от проектной мощности школы;

− в общеобразовательных школах – начальные 1-4 классы (включая 1-6 классы в международных школах);

− во внешкольных организациях;

− в вузах, в организациях среднее специального обучения – в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – штатном режиме по гибкому графику, лекции - онлайн;

− в дошкольных организациях – по заявлениям родителей;

Также допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организаций образования.

«Объектам образования обеспечить дистанционное (онлайн) обучение школьников и студентов в организациях образования, не включенных в настоящий подпункт», - говорится в постановлении.

Кроме того, разрешена деятельность торговых сетей (продовольственные) с торговой площадью до 6000 квадратных метров включительно.

Независимо от участия в проекте «Ashyq» все еще запрещено:

− деятельность концертных залов, цирков, филармоний, театров;

− проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

− проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

− деятельность ночных клубов;

− обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельность караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);

− организация, проведение и участие в торжественных, массовых (банкетов, свадеб, юбилеев, ауызашар, корпоративов и др.), зрелищных мероприятиях на открытом воздухе и в закрытых помещениях, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq» до 30 человек.

Настоящее постановление вступает в силу с 21 января.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Мобильные аптеки: лекарства в Карагандинской области стали доступнее
Школьники ВКО будут учиться в дистанционном формате, кроме 9-11 классов
Внесены изменения в постановление главного санитарного врача
Готовы ли ковидные стационары Алматы к росту числа больных коронавирусом
Популярное
1 Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
2 Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
3 Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
4 Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
5 Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса
6 Два тайника с оружием указал подозреваемый полицейским Алматинской области
Читайте также
Готовы ли ковидные стационары Алматы к росту числа больных коронавирусом
Вакцинация дает возможность снизить заболеваемость КВИ - врачи Актобе
Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса
Два тайника с оружием указал подозреваемый полицейским Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив