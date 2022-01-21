Главный санврач Алматинской области внес изменения в постановление
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов внес изменения в постановление , передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно документу, объекты образования независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности переводится в штатный режим:
− в общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;
− в общеобразовательных школах свыше 600 учащихся – с загруженностью не более 50% от проектной мощности школы;
− в общеобразовательных школах – начальные 1-4 классы (включая 1-6 классы в международных школах);
− во внешкольных организациях;
− в вузах, в организациях среднее специального обучения – в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – штатном режиме по гибкому графику, лекции - онлайн;
− в дошкольных организациях – по заявлениям родителей;
Также допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организаций образования.
«Объектам образования обеспечить дистанционное (онлайн) обучение школьников и студентов в организациях образования, не включенных в настоящий подпункт», - говорится в постановлении.
Кроме того, разрешена деятельность торговых сетей (продовольственные) с торговой площадью до 6000 квадратных метров включительно.
Независимо от участия в проекте «Ashyq» все еще запрещено:
− деятельность концертных залов, цирков, филармоний, театров;
− проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);
− проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;
− деятельность ночных клубов;
− обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельность караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);
− организация, проведение и участие в торжественных, массовых (банкетов, свадеб, юбилеев, ауызашар, корпоративов и др.), зрелищных мероприятиях на открытом воздухе и в закрытых помещениях, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq» до 30 человек.
Настоящее постановление вступает в силу с 21 января.
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