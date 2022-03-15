Главный санврач Алматинской области подписал постановление об отмене ряда ограничений

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов подписал новое постановление о смягчении карантинных мер на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе говорится:

- Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача Алматинской области №3 от 22 февраля 2022 года с момента вступления в силу настоящего постановления.

- Акимам районов и городов Алматинской области, департаменту полиции, управлению образования, управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития и Палате предпринимателей Алматинской области необходимо обеспечить реализацию ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов, расположенных на территории Алматинской области, в соответствии с действующими требованиями постановлений главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Отметим, 15 марта главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования.

Ранее сообщалось, что в Казахстане отменяется обязательное ношение масок на улице и использование мобильного приложения «Ashyq».