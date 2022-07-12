12 Июля 2022 15:14

Главный санврач Алматинской области обратился к жителям двух областей

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Жетысуской и Алматинской областях вновь осложняется, за последнюю неделю зарегистрировано 175 случаев. В связи с этим главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов призывает жителей двух областей соблюдать меры предосторожности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Санврач рекомендует держаться на безопасном расстоянии от людей, не менее 1 м, даже если они не кажутся заболевшими, носить маски в общественных местах, особенно в закрытых помещениях и там, где соблюдать безопасную дистанцию невозможно.

«Старайтесь избегать закрытых, плохо вентилируемых мест. Находясь в помещении, открывайте окна. Соблюдайте правила гигиены рук. Часто мойте их водой с мылом или обрабатывайте спиртосодержащим антисептиком для рук. Сделайте прививку, когда подойдет ваша очередь. Следуйте местным рекомендациям по вакцинации. При кашле или чихании прикрывайте рот и нос локтевым сгибом или платком», - порекомендовал Ергали Сыдыманов.

По его словам, если человек чувствует недомогание, то ему лучше оставаться дома.

«Если у вас повысится температура, появится кашель и одышка, обратитесь за медицинской помощью. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее вас направят к нужному врачу. Так вы защитите себя и предотвратите распространение вирусов и других инфекций. Берегите себя и своих близких», - обратился он.

Ранее были названы основные места заражения в Жетысуской и Алматинской областях.