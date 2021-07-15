Главный санврач Алматинской области изменил постановление о карантине

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов внес изменения в постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Постановлением от 15 июля внесены следующие изменения:

- в объектах образования разрешено индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;

- изменены сроки проведения профилактических прививок первым компонентом - до 10 августа 2021 года, вторым компонентом - до 1 сентября 2021 года.

О том, работники каких объектов должны получить вакцину можно ознакомиться здесь.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 16 июля.

Ранее главный санврач области подписал постановление с целью недопущения дальнейшего распространения СOVID-19 среди населения Алматинской области в период празднования Курбан айт с 19 по 23 июля 2021 года.

Кроме того, сегодня главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов в своем постановлении установил новые сроки обязательной вакцинации.