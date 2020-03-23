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Главный санитарный врач Туркестанской области: Профилактика лучше лечения

23 Марта 2020 16:12
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Главный санитарный врач Туркестанской области: Профилактика лучше лечения

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОМ – Глава государства абсолютно верно подчеркнул, что наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусом регистрируется в странах, где жесткие карантинные меры ввели слишком поздно. И мы этот урок должны усвоить. Профилактика лучше лечения, значит, поручения Президента об усилении мер по противодействию распространению инфекции абсолютно оправданны и должны в полной мере поддерживаться всеми гражданами страны. Так считает руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области Нурбек Нышанов, передает МИА «Казинформ».

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«В Туркестанской области на сегодня для недопущения ввоза вируса работают все блокпосты на границе с Жамбылской, Кызылординской областями, а также внутри районов области. Кроме того, медики и полицейские круглосуточно дежурят на всех железнодорожных станциях, где абсолютно все пассажиры проходят проверку состояния здоровья и заполняют анкеты. Специалисты управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, всех районных и городских филиалов усилили надзор за санитарно-эпидемиологической ситуацией в населенных пунктах. Дезинфекция в местах массового скопления людей и общественного транспорта ведется ежедневно», - рассказал Нурбек Нышанов.

По его информации, в областном центре стартовал проект​ «Сақшы», проводятся рейдовые мероприятия. Во всех магазинах, кафе, аптеках и прочих учреждениях у входа должны размещаться антисептические средства, санитайзеры для рук. Режим работы коммерческих объектов на период действия чрезвычайного положения должен неукоснительно соблюдаться.

«И предприниматели, и их клиенты должны понимать, что соблюдение требований – дело государственной важности! Призываю граждан со всей серьезностью отнестись к ситуации, соблюдать личную гигиену, без особой надобности не посещать людные места», - резюмировал он.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Здравоохранение, Коронавирус,
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