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Главный принцип работы ПМСП - обслуживание всей семьи: Ажар Гиният

Автор:  
Серик Сабеков
9 Сентября 2022, 13:36
Главный принцип работы ПМСП - обслуживание всей семьи: Ажар Гиният

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основной и главный принцип работы ПМСП - это обслуживание всей семьи. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня ПМСП в Казахстане, согласно всемирной передовой практике, представлена командой специалистов, состоящей из врача общей практики, медицинских сестер, социальных работников и психологов, а также других специалистов. Тем самым, жителям одновременно оказываются медицинские, социальные, образовательные и другие услуги»,- сказала Ажар Гиният.

В настоящее время, как отметила министр, успешно внедряются проекты передовых практик ПМСП «человек - ориентированный подход», где приоритетом являются раннее выявление неинфекционных заболеваний, обучение здоровому питанию, образу жизни, оказание неотложной помощи при болезнях системы кровообращения, а также тесное взаимодействия с пациентами и населением для улучшения качества оказания медицинских услуг. Такой проактивный подход эффективно внедряется в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской областях и в других регионах.

«Так, в многопрофильной межрайонной больнице в Енбекшиказахском районе Алматинской области была открыта первая в мире демонстрационная площадка по ПМСП ВОЗ для 53 государств-членов Европейского региона ВОЗ по оказанию передовых практик ПМСП. Сегодня Енбекшиказахский район показывает успешные результаты: число обращений за помощью к медсестрам ПМСП и социальным работникам увеличилось более чем в 100 раз, число обращений к семейным врачам увеличилось почти в три раза, а количество обращений к специалистам узкого профиля снизилось на 50%. Данная модель внедряется во всех поликлиниках. Данная площадка будет инициирована в трех странах Европейского региона ВОЗ: Казахстан, Испания и Швеция», - добавила Ажар Гиният.


Фото: ortcom.kz


Алматинская область   Минздрав РК   Здравоохранение   Общество   Европа   ВОЗ  
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