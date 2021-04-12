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Главный имам Кокшетау получил вакцину от коронавируса

Автор:  
Еламан Турысбеков
12 Апреля 2021, 18:07
Главный имам Кокшетау получил вакцину от коронавируса

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 12 сотрудников Home Credit Bank и главный имам получили вакцину от коронавируса в городе Кокшетау. Об этом сообщил руководитель Кокшетауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Канат Искаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудников банка привили в офисе мобильные бригады.

«За 12 апреля мобильными бригадами провакцинированы в банке Home Credit 12 человек и ТОО «Кокшетау жолдары» - 30 человек», - сказал он.

Кроме того, вакцинацию получил главный имам мечети Науан Хазрет Акмолинской области Сабит Куаныш. Он привился в прививочном пункте, который был расположен в мечети.

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В целом по городу Кокшетау имеется восемь прививочных пунктов - один в ТРЦ «Рио», один - в мечети, остальные - при поликлиниках.

Ранее сообщалось о том, как идет кампания по вакцинации против КВИ в Акмолинской области.

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