Главные события уходящего года в казахстанском спорте

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Допинг Алексея Полторанина, золото фристайлистки Юлии Галышевой и серебро фигуристки Элизабет Турсынбаевой на чемпионатах мира, приезд мировых теннисистов и ФК «Манчестер Юнайтед» в Нур-Султан. Корреспондент МИА «Казинформ» вспоминает самые значимые события казахстанского спорта в уходящем году.

Фристайл могул и акробатика

9 февраля в американском Парк-Сити казахстанка Юлия Галышева впервые для себя и Казахстана завоевала звание чемпионки мира.





2 марта в Алматы на горнолыжном курорте «Шымбулак» впервые прошел этап Кубка мира по фристайл-могулу с участием спортсменов мирового масштаба. Здесь уже действующая чемпионка Юлия Галышева также стала победителем.

Позже, уже на другом этапе Кубка мира по фристайлу-могулу, который прошел в японском Тадзавако 23 февраля, Галышева завоевала бронзовую медаль.

Не менее успешно выступили и другие фристайлистки. Так казахстанка Жанбота Алдабергенова принесла первую медаль в копилку сборной на Универсиаде-2019 в России. Она выиграла бронзу в дисциплине «Лыжная акробатика».

В новом сезоне 1 декабря в городе Руке (Финляндия) состоялись соревнования по синхронным прыжкам в рамках этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике. По их итогам Жанбота выиграла первое место, серебро здесь взяла другая казахстанка Акмаржан Калмурзаева. Недавно Жанбота Алдабергенова показала второй лучший результат в карьере. Она выступала на этапе кубка мира в Китае.

Фигурное катание

Фигуристка Элизабет Турсынбаева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира, прошедшем в японской Сайтаме. Она исполнила четверной сальхов на взрослых соревнованиях, что ранее не удавалось никому из женщин на взрослом уровне. В истории Казахстана это первая медаль чемпионата мира в одиночном женском катании. Позже она выступила в шоу «Чемпионы на льду» и стала обладательницей премии «Дарын».

Кроме того, в городах Нур-Султан и Алматы впервые состоялись ледовые шоу «Друзья Дениса» без участия самого фигуриста Дениса Тена. Также в Алматы прошел турнир «Мемориал Дениса Тена».





Хоккей

ЧМ-2019 по хоккею в Нур-Султане также можно включить в список главных событий нынешнего года. С 29 апреля по 5 мая Казахстан впервые в истории принимал чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужских команд Дивизиона 1, группы «А». Матчи за выход в элиту мирового хоккея прошли на столичной «Барыс Арене» с участием сборных Беларуси, Южной Кореи, Казахстана, Венгрии, Словении и Литвы.

Сборная страны под руководством Андрея Скабелки одержала 4 победы и еще одну - в овертайме. Этот результат позволил команде вернуться в элиту мирового хоккея и уже в мае 2020 выступить на чемпионате мира в Швейцарии с действующими чемпионами мира Финляндией, а также такими грандами хоккея, как США, Россия и другие команды высшего дивизиона.





Бокс

Одним из громких событий уходящего года было чемпионство 22-летнего боксера-любителя Бекзата Нурдаулетова. Его победа над четырехкратным чемпионом мира, победителем Олимпиады в Рио Хулио Ла Круса из Кубы стала настоящей сенсацией. Позже в финале весовой категории до 81 кг он единогласным решением судей выиграл 20-летнего узбека Дилшодбека Рузметова и принес единственное «золото» для страны. Чемпионат мира проходил в российском Екатеринбурге. Позже он был назван лучшим спортсменом года.

Успешно выступили в этом году и профессиональные боксеры, защищающие честь страны не только на Родине, но и за границей.





Так, непобежденный боксер Канат Ислам удивил всех своей быстрой победой в Алматы. 5 июля в главном бою вечера на 14 секунде первого раунда Канат нокаутировал доминиканца Хулио де Хесуса и завоевал титул WBO Inter-Continental в среднем весе, а позже сумел защитить этот пояс, выиграв намибийца Уолтера Каутондоква единогласным судей. Перед вторым поединком он заявил, что готов выйти на ринг с «Канело».





Победа Геннадия Головкина в долгожданном бою также стала запоминающимся событием. Он победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей и вернул 2 чемпионских пояса - IBF и IBO. Головкин потерял все свои пояса еще в 2018 году, когда потерпел первое поражение в карьере в поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Кроме того, Головкин в этом году также нокаутировал непобежденного соперника из Канады Стива Роллса.









Помимо них в своих последних поединках успешно выступили и другие профи-боксеры, как Данияр Елеусинов, Жанибек Алимханулы, Мадияр Ашкеев, Виктор Коточигов, Айдос Ербосынулы, Батыр Джукембаев, Абылайхан Хусайнов, Муса Турсынгалиев и другие.

Демонстрируют свои высокие способности на мировых аренах также и наши тайские боксеры. Так, в недавнем чемпионате Азии по муайтай среди юниоров и взрослых в Абу-Даби казахстанцы завоевали 14 золотых медалей.

Стоит также отметить, что в этом году сменился Президент Казахстанской федерации бокса (КФБ). Кенес Ракишев возглавил Казахстанскую федерацию бокса, сменив на этом посту Тимура Кулибаева.

ММА

Хорошей новостью порадовали наши бойцы ММА. Впервые казахстанский файтер подписал контракт с самой лучшей ММА организацией в мире – UFC. Им стал Шавкат Рахмонов. Это случилось благодаря защите чемпионского титула на турнире M-1 Challenge 102, который проходил 28 июня в Нур-Султане. Он стал чемпионом М-1 Global в полусреднем весе, выиграв техническим нокаутом у бразильца Тьяго Вережао Ласерды.





Заявили о себе в этом году также и известный боец Жалгас Жумагулов, который защитил чемпионский пояс Fight Night Global в Сочи, Сергей Морозов взявший реванш у американца Джоша Реттингхауса и защитил титул чемпиона M-1 Global в легком весе. Также топовый боец M-1 Global Арман Ашимов запомнился своей эффектной победой на турнире в ВКО, где он отправил своего соперника из Монголии в глухой нокаут.





В начале этого года в Алматы также прошел первый объединенный чемпионат Казахстана по ММА среди любителей. Более 230 сильнейших мужчин и женщин со всех регионов страны боролись за право выступать на чемпионате Азии в составе национальной сборной страны.

Футбол

Исторический матч между «Астаной» и «Манчестер Юнайтед», пожалуй, был самым обсуждаемым в этом году в казахстанском футболе. Игра пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА завершилась победой столичного клуба на «Астана Арене». Несмотря на то, что казахстанцы обыграли молодежный состав клуба, победа останется в памяти фанатов очень долго. К сожалению, казахстанцы не смогли выйти в следующий раунд, заняв последнее место в группе.





Что касается Национальной сборной, то команда Казахстана завершила сезон на 118-м месте в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) среди сборных команд.

В 2019 году сборная Казахстана сыграла в квалификации чемпионата Европы-2020. Команда под руководством Михала Билека сыграла 10 игр в отборе против сборных Бельгии, России, Шотландии, Кипра и Сан-Марино. Набрав 10 очков в группе, сборная повторила успех квалификации ЧЕ-2008.

Футзал

В нынешнем году Алматы 2 раза принимал матчи Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Весной прошел финал четырех, по итогам которого «Кайрат» занял второе место, уступив в финале португальскому «Спортингу» - 1:2, а также осенью прошли матчи элитного раунда, где «Кайрат» не смог выйти из группы, заняв последнее место.





По итогам года национальная сборная Казахстана по футзалу сохранила седьмое место в рейтинге Futsal World Ranking среди футзальных сборных.

В уходящем году сборная Казахстана по футзалу сыграла 2 товарищеских матчах со сборной Хорватии, приняла участие в международном турнире «Кубок Каспия», а также в Основном раунде квалификации чемпионата мира-2020, где заняла первое место в группе. В отборе ЧМ нашей сборной противостояли сборные Румынии, Нидерландов и Албании.

Велоспорт

Удачный сезон также провела велокоманда «Астана». Якоб Фульсанг выиграл 16-ый этап «Вуэльты Испании», однодневную классическую гонку Мирового тура «Льеж-Бастонь-Льеж», а также многодневную гонку «Критериум дю Дофине», Пельо Бильбао выиграл седьмой и королевский этапы веломногодневки «Джиро д'Италия», Юрий Натаров стал победителем велогонки «Тур Алматы-2019», Артем Захаров стал третьим на этапе Кубка мира по велоспорту на треке, Алексей Луценко стал победителем «Арктической гонки Норвегии», Евгений Гидич стал победителем групповой гонки на чемпионате Азии.





В составе национальной сборной также Сергей Пономарев поднялся на первую ступень пьедестала в Китае.

Отметим, что Дархан Калетаев сложил с себя полномочия президента Казахстанской федерации велоспорта. Его место занял Нурлан Смагулов.





Также известно, что генерального менеджера велокоманды «Астана» Александра Винокурова ранее обвиняли в коррупции, а именно в сговоре на одной из гонок. Но позже стало известно, что суд Бельгии вынес оправдательный приговор в пользу Винокурова.

Борьба

Еще одним главным событием года стало проведение первого чемпионата мира по трем видам борьбы в столице Казахстана. Спортсмены по греко-римской, вольной и женской борьбе со всего мира разыгрывали лицензию на Олимпийские игры 2020 года в Токио. На домашнем ковре наши вольники взяли олимпийские лицензии в 4 весах из 6 возможных и 3 медали (2 «серебра» и 1 «бронза»), в греко-римской борьбе казахстанцы выиграли 2 лицензии из 6, а также 3 медали (1 серебряную и 2 бронзовые), а в женской борьбе наши спортсменки выиграли 2 лицензии из 6, забрав также 1 бронзовую медаль.





Также проводился чемпионат мира по казакша курес в Актобе, по итогам которого наши палуаны взяли 5 золотых медалей. Также по этому спорту прошел «Әлем барысы-2019». Здесь в финале россиянин Роман Бобиков победил двукратного чемпиона «Әлем Барысы» Айбека Нугумарова.

Добавим, что в октябре министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев возглавил национальную федерацию Qazaq kuresi, а 19 декабря председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев был избран президентом Всемирной федерации «Қазақ күресі».

Дзюдо

Не остались в стороне и наши дзюдоисты. Так, Елдос Сметов в апреле стал победителем гран-при в Анталье, затем в июле завоевал «золото» на гран-при в Будапеште, в этом же месяце был признан лучшим спортсменом в Казахстане, в августе стал бронзовым призером чемпионата мира в Токио, Елдос Жумаканов стал серебряным призером мирового гран-при в Будапеште, Гусман Кыргызбаев взял «бронзу» на чемпионате Азии в Фуджейре, в октябре выиграл «золото» на Grаnd-Slam в Абу-Даби и назван лучшим спортсменом октября,





Отгонцeцeг Галбадрах завоевала «золото» на гран-при в Загребе и «серебро» на гран-при в Анталье. Молдир Нарынова завоевала «золото» чемпионата Азии в Тайбээ, Ислам Бозбаев завоевал «серебро» на Grand Slam в Париже.

Кроме того, в Алматы прошел чемпионат мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, в котором Нурканат Серикбаев стал чемпионом в своем весе

Шахматы

Объявление Казахстанской федерации шахмат (КФШ) о возвращении Бибисары Асаубаевой в Казахстан также привлекло внимание общественности в начале 2019 года. До этого 2 года она выступала под флагом Российской Федерации. После возвращения на Родину в марте она приняла участие в командном чемпионате мира по классическим шахматам в Нур-Султане. Она также получила грант в Актауском университете.





Удачным сложился сезон и для известной шахматистки Динары Садуакасовой. Сначала она выиграла кубок чемпионата Азии и стала лучшей шахматисткой континента, затем установила новый рекорд в казахстанских шахматах, а затем вошла в топ-10 лучших шахматисток мира по версии 2700chess com. Кроме того, с успехом также прошел ее ежегодный турнир.





Порадовала всех своими успехами в этом году и другая казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик. Летом она заняла первое место на крупном турнире в Австрии, сыграла матч с легендарным голландским гроссмейстером Яном Тимманом, в сентябре подписала контракт со всемирно известным суперклубом «Баден-Баден» в ноябре заняла второе место на клубном чемпионате Европы в Черногории, недавно возглавила декабрьский рейтинг ФИДЕ среди девушек не старше 20 лет.

Джиу-джитсу

Приятно удивили в этом году также и отечественные джитсеры. В столице Монголии - Улан-Баторе - прошел IV Чемпионат Азии, где национальная сборная Казахстана по итогам турнира завоевала второе общекомандное место, в июне известная спортсменка Молдир Мекенбаева завоевала «золото» на турнире Moscow Grand Slam 2019 , в ноябре она вновь завоевала «золото» на чемпионате мира в ОАЭ. Помимо всего 7-летний джитсер выиграл сразу 2 «золота» на турнире в Москве.





Плавание

Главным успехом олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина в 2019 году является «золото» открытого чемпионата по плаванию в США и «серебро», завоеванное на этом же чемпионате. Он также принес «серебро» Казахстану на международном турнире A Dolfin Fran Crippen SMOC в США и вышел в финал чемпионата мира в Кванджу. Баландин также завоевал лицензию на участие в Олимпиаде-2020





Также не стоит забывать, что олимпийский чемпион весной стал жертвой автоворов в Алматы, позже полиция задержала автовора. Обидчику Дмитрия Баландина грозило 3 года лишения свободы, но его приговорили к 4 годам ограничения свободы.

Помимо него, другие казахстанцы завоевали 4 «золота» на международном турнире по плаванию в Минске, а казахстанки Александра и Екатерина Немич выполнили норматив на участие в Олимпийских играх-2020 в соревнованиях по артистическому плаванию.

Спортивная и художественная гимнастика

Уходящий год был насыщенным для гимнаста Милада Карими. Он в июле завоевал серебряную медаль Всемирной летней универсиады в Неаполе в упражнении на перекладине, одержал победу в гимнастической Бундеслиге в составе немецкого клуба, в июне в словенском Копере на этапе кубка мира забрал 2 серебряные награды в вольных упражнениях и на брусях, в октябре завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио.





Еще один представитель нашей страны Ильяс Азизов стал вторым в упражнениях на коне на этапе кубка мира в Словении, также гимнаст Нариман Курбанов стал серебряным призером Всемирной универсиады в Италии.

По художественной гимнастике спортсменки страны также сумели проявить себя. Алина Адилханова выиграла чемпионат Казахстана по художественной гимнастике, Эльжана Таниева стала четвертой на чемпионате мира в Москве, также Казахстан завоевал медали на кубке Люксембурга по художественной гимнастике.

Тяжелая и легкая атлетика

Тяжелоатлет Рахимов осенью завоевал «золото» на турнире в Беларуси, в октябре Аблай Ауелханов взял «бронзу» на юношеском чемпионате Азии, в декабре Раушан Мешитханова стала четвертой на кубке Катара.





Прославленный тяжелоатлет Илья Ильин не смог проявить себя в этом году. В 2016 году его лишили олимпийских медалей, и на некоторое время он был отстранен от официальных соревнований. В прошлом году он вернулся на помост, но с тех пор не может показать свой лучший результат. На чемпионате мира-2019 в Таиланде в весовой категории до 96 кг Илья Ильин занял лишь 13-е место, а на лицензионном турнире в Катаре - пятое.

В легкой атлетике казахстанец Михаил Литвин завоевал серебряную медаль Всемирной летней универсиады в Неаполе, Ольга Рыпакова стала победительницей Всемирных военных игр, ее с этой победой позже поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, спустя 11 лет она получила серебряную медаль Олимпиады-2008.

Лыжные гонки

Новость о дисквалификации лидера сборной Казахстана по лыжным гонкам Алексея Полторанина на 4 года была неожиданной для всех. Сначала он на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Австрии 27 февраля 2019 года был задержан австрийской полицией по подозрению в нарушении антидопинговых правил. На том турнире Полторанин должен был принять участие в гонке на своей коронной дистанции - 15 км классическим ходом, где мог претендовать на золотую медаль. Позже спортсменов отпустили и отстранили от соревнований.

Теннис

Приезд лучших ракеток мира Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в Нур-Султан также не оставил в стороне казахстанских любителей спорта, в частности, тенниса. Известные теннисисты на «Барыс Арене» провели благотворительную игру, по итогам которого победителем стал испанец Надаль. На территории СНГ они между собой сыграли впервые. А за все время они провели друг с другом уже более 50 раз.





В завершение стоит сказать о законе об ужесточении ответственности за использование допинга, подписанном Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Согласно закону спортсменов теперь будут лишать премий и квартир за допинг, а также других привилегии.