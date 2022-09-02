Главные преимущества цифрового тенге назвали в Нацбанке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель Центра развития платежных и финансовых технологий Нацбанка Бинур Жаленов заявил, что цифровой тенге сможет поспособствовать снижению коррупции. По его словам, решение по внедрению этого пилотного проекта, будет принято в конце этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот проект находится на пилотной стадии, он идет согласно нашему плану. До конца текущего года мы должны выработать решение о необходимости внедрения цифрового тенге. Чтобы это решение выработать, необходимо комплексное исследование экономических и технологических аспектов. Мы находимся сейчас на стадии технологического пилота. Пилот пройдет в октябре этого года. По его итогам, ориентировочно в декабре, для широкой общественности озвучим наше решение. То есть, мы выработаем комплексное решение о том, нужен ли экономике цифровой тенге в принципе. У нас нет задачи его внедрить ради того, чтобы внедрить. В первую очередь мы ориентируемся на потребителей», - сказал он.

По его словам, методология по оценке данных пилота и принятия решения о судьбе цифрового тенге выработана совместно с Банком международных расчетов и мировыми экспертами.

Бинур Жаленов добавил, что цифровой тенге в случае внедрения, станет третьей формой национальной валюты Казахстана наравне с наличными и безналичными деньгами. Он заметил, что для этого необходимо внести изменения в законодательство с целью прописать определение цифрового тенге: его статуса, операционную модель, требования к информационной безопасности.

«На наш взгляд, цифровой тенге может значительно способствовать повышению доступности безналичного платежа на территории всей республики, в первую очередь, благодаря тому, что им можно расплачиваться в режиме офлайн без доступа к интернету. Также он обладает существенным потенциалом для роста инновации на рынке. Цифровой тенге, как токен (единица учета, не являющаяся криптовалютой, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе, выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире), можно программировать под определенные сценарии, создавать новые финансовые сервисы. Ну и конечно, большой потенциал для повышения эффективности государственных платежей. Мы говорим о том, что цифровой тенге обеспечит прозрачность, адресность и так далее. Я бы хотел остановиться на том, что цифровой тенге не создан для того, чтобы отслеживать все транзакции граждан, мы специально предусматриваем архитектурные решения, которые обеспечивают прозрачность и востребованность только до определенного момента… Мы надеемся, что он станет одним из решений в комплексе задач по предотвращению коррупции», - добавил спикер.

Бинур Жаленов отметил, что цифровой тенге будет доступен через приложение банков второго уровня и платежных организации.

«Нацбанк напрямую работать с потребителями не намерен. Мы даем только инфраструктуру, а всю так называемую «последнюю милю» будут делать уполномоченные участники», - отметил он.

Он также ответил, готово ли население перейти на цифровой тенге.

«Наша задача сделать так, чтобы для потребителя этот переход был бесшовным. Во-первых, мы всегда сохраним потребителю права использовать наличные, безналичные или цифровые, не принуждая никого. Во-вторых, потребители, используют ли они цифровой тенге или безналичные, не должны ощущать разницу… Эта задача должна быть решена в сотрудничестве с участниками рынка. Это их мандат работать со своими клиентами. Наша задача дать удобную, правильную, безопасную инфраструктуру», - добавил Жаленов.

Ранее эксперт объяснил, что означает для казахстанцев внедрение цифрового тенге.