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    18:53, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Главные отличия гриппа от коронавируса назвал санврач из Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Асхат Чарапиев рассказал, чем отличается грипп от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Коронавирус отличается от гриппа тем, что у него есть четкие границы инкубационного периода. 14 дней длится это заболевание. Симптомы схожи - потливость, слабость и так далее. Но коронавирус более тяжело протекает. Вы это уже знаете от тех, кто переболел. КВИ провоцирует еще более выраженное потоотделение в отличие от гриппа. Слабость при КВИ длительная (где-то 10 дней держится), а при гриппе она отходит через 3-4 дня. Также при COVID-19 не наблюдается резкое повышение температуры тела, как при гриппе», - сказал он.

    По его словам, симптомов у коронавируса много. У детей наблюдается заболевание желудочно-кишечного тракта, понос, а при гриппе такое редко встречается.

    Ранее врачи рассказали, как можно ли отличить коронавирус от гриппа «на глаз» и как переносят грипп переболевшие коронавирусом.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматинская область
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