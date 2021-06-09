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Главные новшества в субсидировании АПК назвал Сапархан Омаров

Автор:  
Серик Сабеков
9 Июня 2021, 14:18
Главные новшества в субсидировании АПК назвал Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем господдержки сферы сельского хозяйства в прошлом году был доведен до 366 млрд. тенге. Об этом заявил глава Министерства сельского хозяйства РК Сапархан Омаров входе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошлый год для всей экономики страны и для агропромышленного комплекса был сложным. Выбранная государством аграрная политика за последние годы, а также антикризисные меры, принятые в прошлом году, позволили в сложных условиях, связанных с пандемией коронавируса обеспечить стабильное развитие отечественного АПК», - сказал Сапархан Омаров.

Министр сельского хозяйства сообщил, что объем господдержки отрасли в прошлом году с учетом антикризисных мер был доведен до 366 млрд тенге, что на 13% больше уровня 2019 года.

«При этом субсидирование максимально упрощено и полностью автоматизировано, что позволяет обеспечить прозрачность процесса выдачи субсидии. Увеличен охват мелких и средних фермеров к субсидированию за счет изменений требований к субсидированию. Все субсидии в растениеводстве объединены в единые правила. Расширено субсидирование средств защиты растений. Теперь субсидируются не только гербициды, но и другие виды пестицидов. Одним из главных новшеств является возможность получения субсидий не в рамках календарного года, а в течении 12 месяцев со дня приобретения семян, удобрений, пестицидов», - пояснил Сапархан Омаров.


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