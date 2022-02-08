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Главную задачу Правительства назвал Касым-Жомарт Токаев

8 Февраля 2022 11:19
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Главную задачу Правительства назвал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о задачах нового Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Перед новым Правительством стоит задача по полному восстановлению экономического потенциала страны. Это очень важная задача. Поэтому, мы должны считать ее одной из приоритетных. Реализация запланированных реформ и снижение инфляции - главные задачи. Главное, нужно повысить доходы наших граждан», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание Правительства.

По итогам прошлого года экономика страны, как отметил Президент, выросла на 4%. Обрабатывающая промышленность выросла на 5,5%, строительная индустрия - на 7,6%.


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#Президент Казахстана   #Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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