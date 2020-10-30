Главную проблему аграрной науки Казахстана назвал Толеутай Рахимбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основную проблему аграрной науки Казахстана назвал первый заместитель председателя НДПП «Ауыл» Толеутай Рахимбеков в ходе онлайн-конференции по вопросам коммерциализации научных достижений в агропромышленном комплексе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы очень долго анализировали ситуацию, сравнивали с передовыми и лучшими, с аграрной точки зрения, странами – Аргентиной, Бразилией, Францией, Германией и пришли к выводу, что главной проблемой аграрной науки Казахстана является недостаточность организаций по передаче знаний, по трансферту и коммерциализации технологий», - сказал Толеутай Рахимбеков.

«Проще говоря, у нас пирамида перевернута с ног на голову. У нас 23 научно-исследовательских института, 14 опытных станций. В Аргентине, где я сам был, четыре научно-исследовательских института, 4 научно-опытных станций и 320 центров распространения знаний. По нашим оценкам, в Казахстане должно быть не менее 200-210 центров распространения знаний. Это 163 сельских районов, плюс 40 на уровне областей, плюс три центральных центра распространения знаний на базе трех наших университетов», - добавил Толеутай Рахимбеков.