Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Положительные изменения в развитии страны во многом зависят от бизнеса. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Задача строительства диверсифицированной экономики по-прежнему актуальна. Ни одна устойчивая экономика не может существовать без сильного производственного сектора. Тезис о безальтернативности индустриализации не потерял остроты. Почему же за десятилетия работы прорыва так и не произошло? Основная ошибка состояла в том, что этим, главным образом, занималось государство», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства добавил, что на решение структурных проблем ушли огромные средства, в том числе, принадлежавшие квазигосударственным структурам.
«Между тем, инициатива должна была идти от бизнеса, в первую очередь, от крупного бизнеса, но этого не случилось. Государственный сектор – каким бы крупным не был, это всего лишь часть экономической системы государства. Расходная часть республиканского бюджета со всеми его статьями – пенсии, гособязательства и бюджет развития составляют около 15 трлн тенге или менее 20% ВВП. Все остальное формируется рынком – большими и малыми предприятиями. Поэтому вновь подчеркиваю – положительные изменения в развитии страны во многом зависят от бизнеса!», - резюмировал Президент.
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