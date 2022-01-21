+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев

21 Января 2022 12:37
Поделиться:
Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Положительные изменения в развитии страны во многом зависят от бизнеса. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Нужно пересмотреть жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса – Президент
Касым-Жомарт Токаев призвал бизнес брать шефство над отечественными вузами Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев

«Задача строительства диверсифицированной экономики по-прежнему актуальна. Ни одна устойчивая экономика не может существовать без сильного производственного сектора. Тезис о безальтернативности индустриализации не потерял остроты. Почему же за десятилетия работы прорыва так и не произошло? Основная ошибка состояла в том, что этим, главным образом, занималось государство», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что на решение структурных проблем ушли огромные средства, в том числе, принадлежавшие квазигосударственным структурам.

«Между тем, инициатива должна была идти от бизнеса, в первую очередь, от крупного бизнеса, но этого не случилось. Государственный сектор – каким бы крупным не был, это всего лишь часть экономической системы государства. Расходная часть республиканского бюджета со всеми его статьями – пенсии, гособязательства и бюджет развития составляют около 15 трлн тенге или менее 20% ВВП. Все остальное формируется рынком – большими и малыми предприятиями. Поэтому вновь подчеркиваю – положительные изменения в развитии страны во многом зависят от бизнеса!», - резюмировал Президент.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Бизнес  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Нужно пересмотреть жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса – Президент
Касым-Жомарт Токаев призвал бизнес брать шефство над отечественными вузами
Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
Популярное
1 Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
2 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
3 Президент Казахстана: Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса
4 На кого не будет распространяться поддержка по отсрочкам и списанию кредитов
5 Еврокомиссар: Обращает внимание заявление Президента РК, что мирные протестующие не должны подвергаться преследованию
6 Еврокомиссар не исключает причастность внешних сил к событиям в РК
Читайте также
Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
Президент призвал бизнес-сообщество начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики
Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Президент Казахстана: Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса
На кого не будет распространяться поддержка по отсрочкам и списанию кредитов
Еврокомиссар: Обращает внимание заявление Президента РК, что мирные протестующие не должны подвергаться преследованию
Еврокомиссар не исключает причастность внешних сил к событиям в РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив