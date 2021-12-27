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Главную елку зажгли в Туркестане

27 Декабря 2021 21:15
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Главную елку зажгли в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии Нового года в административно-деловом центре города Туркестана зажглись огни главной елки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

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18-метровая елка украшена около 500 игрушками, разноцветными светодиодными лампами и орнаментами в национальном стиле. На церемонии зажжения елки, которая является неотъемлемым символом Нового года, в Туркестане выпал первый снег. На мероприятии аким Туркестанской области Умирзак Шукеев зажег свечу главной елки и разделил с детьми радость праздника.

В прекрасный вечер, где звучали красивые песни и танцевали различные сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка подарили публике хорошее настроение, особенно малышам. Талантливая певица Айзада Алимбек исполнила песню «Жаңа жыл». Вечер перенес многих в детство и подарил прекрасные впечатления. Детям раздали подарки, туркестанцы и гости города фотографировались у главной елки. Елка установлена за счет спонсоров. Также в Туркестанском культурно-духовном центре и парке «Женис» установлены елки, которые украшены яркими игрушками.



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#Туркестанская область   #Общество   #Новый год  
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