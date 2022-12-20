Главную елку зажгли в Алматы

20 Декабря 2022, 20:06

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на площади Абая состоялась церемония зажжения главной городской елки. Мероприятие посетили сказочные персонажи Аяз Ата и Акшакар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемонию зажжения 22-метровой ели открыла вокально-хореографическая постановка «Жаңа жылмен, Алматы!» в исполнении группы «Сарын», студии фигурного катания Alma Dance, детских танцевальных коллективов «Сармат», «Еркеназ» и вокальной студии «Сенім». В этом году главная городская елка украшена 350 игрушками и 10 тысячами праздничных гирлянд.

После официальной церемонии состоялась концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады. Свои музыкальные хиты и новогодние песни гостям праздника подарили группа «Жігіттер», Айгерим Калаубаева, Данияр Отеген, группа Shamis, Мухтар Ханзада, Ильхан Исханов, Улангасыр Ками, Kalifarniya. Помимо эстрадных звезд праздничное настроение создавали аниматоры и ростовые куклы, в том числе символ 2023 года – Кролик.

Одновременно с главной городской елкой в каждом районе Алматы зажглись свои ели.

В течение 15 дней в рамках фестиваля пройдут ярмарки подарков от казахстанских производителей, будут организованы гастрозоны, мастер-классы, конкурсы, вечерние кинопоказы и другие активности. Каждая локация будет иметь свою уникальную программу, нацеленную на интересы различных возрастных групп.

Ранее в столице на площади у выставочного комплекса EXPO состоялась церемония зажжения главной елки страны.