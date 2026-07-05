Главной республиканской мечети присвоено наименование «Нұрсұлтан мешіті»

В связи с этим данное наименование вводится в официальное использование.

Главная республиканская мечеть — это общая духовная обитель не только столицы, но и всей мусульманской общины Казахстана.

Мечеть служит укреплению единства народа, продвижению мира и согласия, распространению ценностей добра и милосердия, а также поддержке добрых начинаний, основанных на вере и нравственности.

— Под новым наименованием Главная республиканская мечеть продолжит служить духовной жизни народа, вносить вклад в укрепление взаимного уважения и солидарности в обществе, сохранение традиционных духовных ценностей и развитие добрых инициатив, — отметили в ДУМК.

Напомним, что мечеть была открыта в 2022 году в Астане и стала самой большой в Казахстане и Центральной Азии. Высота главного купола составляет почти 90 метров, а минареты возвышаются на высоте 130 метров. Вместимость мечети до 30 тыс. человек.