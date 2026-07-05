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    Главной республиканской мечети присвоено наименование «Нұрсұлтан мешіті»

    Духовное управление мусульман Казахстана сообщает, что Главной республиканской мечети присвоено наименование «Нұрсұлтан мешіті», передает агентство Kazinform.

    Главной республиканской мечети присвоено наименование «Нұрсұлтан мешіті»
    Фото: Акорда

    В связи с этим данное наименование вводится в официальное использование.

    Главная республиканская мечеть — это общая духовная обитель не только столицы, но и всей мусульманской общины Казахстана.

    Мечеть служит укреплению единства народа, продвижению мира и согласия, распространению ценностей добра и милосердия, а также поддержке добрых начинаний, основанных на вере и нравственности.

    — Под новым наименованием Главная республиканская мечеть продолжит служить духовной жизни народа, вносить вклад в укрепление взаимного уважения и солидарности в обществе, сохранение традиционных духовных ценностей и развитие добрых инициатив, — отметили в ДУМК.

    Напомним, что мечеть была открыта в 2022 году в Астане и стала самой большой в Казахстане и Центральной Азии. Высота главного купола составляет почти 90 метров, а минареты возвышаются на высоте 130 метров. Вместимость мечети до 30 тыс. человек.

    Мечеть Мусульмане Религия ДУМК Астана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор