РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:50, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Главного врача уволили в Жамбылской области после смерти 6-летнего ребенка

    Трагедия произошла в октябре в центральной районной больнице района Т. Рыскулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница
    Фото: pexels

    По словам родственников, ребенку поставили диагноз «дискинезия» — нарушение двигательной активности внутренних органов, в частности моторики желчевыводящих путей. Лечение ограничилось вспомогательным препаратом «Креон», который лишь облегчает симптомы, но не устраняет основную причину.

    — По ситуации в акимате была создана рабочая группа, мы провели внеплановую проверку. К проверке привлекли независимых экспертов. Кроме того, департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава также провел проверку. По итогам главный врач был освобожден от должности, — сообщил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК.

    После этого случая, по его словам, была проведена работа и с руководителями других медицинских учреждений. По словам акима, ситуация находится под его личным контролем.

    Теги:
    Дети Жамбылская область Больницы
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают