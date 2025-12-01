Главного врача уволили в Жамбылской области после смерти 6-летнего ребенка

По словам родственников, ребенку поставили диагноз «дискинезия» — нарушение двигательной активности внутренних органов, в частности моторики желчевыводящих путей. Лечение ограничилось вспомогательным препаратом «Креон», который лишь облегчает симптомы, но не устраняет основную причину.

— По ситуации в акимате была создана рабочая группа, мы провели внеплановую проверку. К проверке привлекли независимых экспертов. Кроме того, департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава также провел проверку. По итогам главный врач был освобожден от должности, — сообщил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК.

После этого случая, по его словам, была проведена работа и с руководителями других медицинских учреждений. По словам акима, ситуация находится под его личным контролем.