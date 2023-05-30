Главного врача поликлиники осудили на семь лет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В районном суде №2 Медеуского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудников поликлиники по обвинению в хищении чужого имущества путем растраты в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в материалах дела, в период с апреля 2015 года по март 2022 года главный врач поликлиники К. вступила в предварительный сговор с главным бухгалтером Н. и инспектором отдела кадров С., далее руководила их действиями. Они оформляли приказы о назначении на работу фактически не работающих 19 лиц. Ежемесячно перечисляли на счета формально оформленных работников заработную плату, которую обращали в свою собственность, тратили на собственные нужды. Своими противоправными действиями К., С., Н., причинили ущерб государству в более 79 миллионов тенге.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, в том числе их поведение до и после совершения преступления. Учтены смягчающие обстоятельства – отсутствие судимости, частичное возмещение С. и Н. ущерба.

«Двое лиц осуждены к лишению свободы на срок 7 лет условно, с учетом принятия мер по возмещению ущерба, с назначением дополнительного наказания в отношении С. в виде лишения права занимать материально-ответственные должности сроком на 5 лет, в отношении Н. - лишение права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 5 лет.

В отношении главного врача К. суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.