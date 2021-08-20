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Главного специалиста санэпидконтроля задержали в Туркестанской области

20 Августа 2021 09:52
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Главного специалиста санэпидконтроля задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Главного специалиста отдела санитарно-эпидемиологического контроля задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

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Антикоррупционной службой Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении главного специалиста отдела санитарно-эпидемиологического контроля РГУ «Кентауское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля» областного департамента Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По данным агенства, указанное должностное лицо, несмотря на принимаемые государством меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции COVID-19, систематически получал от предпринимателей взятки в сумме от 100 тысяч до 120 тысяч тенге за выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения для ввода приложения «Ашық».

Подозреваемый задержан в соответствии со ст.128 УПК РК и водворен в ИВС УП г. Туркестан.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесен судом.


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#Туркестанская область   #Коррупция   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Ashyq   #Борьба с коррупцией  
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