Главного специалиста санэпидконтроля задержали в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Главного специалиста отдела санитарно-эпидемиологического контроля задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.
Антикоррупционной службой Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении главного специалиста отдела санитарно-эпидемиологического контроля РГУ «Кентауское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля» областного департамента Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
По данным агенства, указанное должностное лицо, несмотря на принимаемые государством меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции COVID-19, систематически получал от предпринимателей взятки в сумме от 100 тысяч до 120 тысяч тенге за выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения для ввода приложения «Ашық».
Подозреваемый задержан в соответствии со ст.128 УПК РК и водворен в ИВС УП г. Туркестан.
Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесен судом.
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