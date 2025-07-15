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    19:10, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Главного санврача приговорили к 7 годам лишения свободы за взятку в Актобе

    За 300 тысяч тенге Меиржан Есимбаев закрыл глаза на безопасность детей и разрешил увеличить вместимость детсада, хотя площадь этого не позволяла, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги суды алименты
    Фото: pixabay

    Суд города Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении Есимбаева, его подчиненного и замруководителя областного управления ветеринарии по обвинению в коррупции.

    По материалам дела, замруководитель областного управления ветеринарии Казмуханбетов обратился в городское управление санитарно-эпидемиологического контроля с просьбой увеличить допустимую вместимость детского сада и получить положительное санитарное заключение.

    Зная о своих полномочиях и возможностях влиять на решение, главный санврач Есимбаев поручил своему подчиненному — главному специалисту отдела Жангабаеву, подготовить заключение и увеличить вместимость сада с 48 до 75 мест. В итоге санитарное заключение было сфальсифицировано и подписано Есимбаевым.

    После этого через посредника, не осведомленного о преступных планах, Есимбаев получил взятку в размере 300 тысяч тенге, из которых 90 тысяч передал Жангабаеву.

    На суде Казмуханбетов полностью признал свою вину. Есимбаев признал ее частично, а Жангабаев отрицал причастность.

    Вина подсудимых была подтверждена показаниями свидетелей, вещественными доказательствами и другими материалами дела.

    При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства для замруководитель областного управления ветеринарии и Есимбаева — частичное признание вины и наличие малолетних детей. Для Жангабаева смягчающих факторов установлено не было. Отягчающим обстоятельством для всех стало нарушение профессиональной присяги.

    В итоге Казмуханбетов получил 3 года лишения свободы с пожизненным запретом занимать государственные должности. Есимбаев и Жангабаев приговорены к 7 годам лишения свободы с таким же запретом.

    Приговор пока не вступил в законную силу.

    Напомним, трех чиновников задержали при передаче крупной взятки в Алматы.

    Теги:
    Коррупция Детсады Суды Взятка Актобе
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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