Главного санврача приговорили к 7 годам лишения свободы за взятку в Актобе

Суд города Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении Есимбаева, его подчиненного и замруководителя областного управления ветеринарии по обвинению в коррупции.

По материалам дела, замруководитель областного управления ветеринарии Казмуханбетов обратился в городское управление санитарно-эпидемиологического контроля с просьбой увеличить допустимую вместимость детского сада и получить положительное санитарное заключение.

Зная о своих полномочиях и возможностях влиять на решение, главный санврач Есимбаев поручил своему подчиненному — главному специалисту отдела Жангабаеву, подготовить заключение и увеличить вместимость сада с 48 до 75 мест. В итоге санитарное заключение было сфальсифицировано и подписано Есимбаевым.

После этого через посредника, не осведомленного о преступных планах, Есимбаев получил взятку в размере 300 тысяч тенге, из которых 90 тысяч передал Жангабаеву.

На суде Казмуханбетов полностью признал свою вину. Есимбаев признал ее частично, а Жангабаев отрицал причастность.

Вина подсудимых была подтверждена показаниями свидетелей, вещественными доказательствами и другими материалами дела.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства для замруководитель областного управления ветеринарии и Есимбаева — частичное признание вины и наличие малолетних детей. Для Жангабаева смягчающих факторов установлено не было. Отягчающим обстоятельством для всех стало нарушение профессиональной присяги.

В итоге Казмуханбетов получил 3 года лишения свободы с пожизненным запретом занимать государственные должности. Есимбаев и Жангабаев приговорены к 7 годам лишения свободы с таким же запретом.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, трех чиновников задержали при передаче крупной взятки в Алматы.