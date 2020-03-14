Главного санврача Алматы поместили на домашний карантин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимову поместили на домашний карантин. Об этом сообщила ее заместитель Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Действительно, она находилась на борту воздушного судна, который направлялся рейсом Франкфурт - Алматы, и среди пассажиров был впоследствии обнаружен больной коронавирусной инфекцией. Айзат Молдагасимова была одним из контактных лиц. В отношении ее были проведены такие же стандартные противоэпидемические профилактические мероприятия. То есть, когда установили круг контакта больного, в их списке находилась Айзат Балтагуловна», - говорит А. Калыкова.

По ее словам, Айзат Молдагасимова самоизолировалась 13 марта утром. Позднее была помещена в инфекционную больницу.

«При получении отрицательных результатов, так как та страна, где она находилась, относится ко второй категории и подлежит только медицинскому наблюдению путем обзвона, она была отпущена под домашний карантин», - пояснила Асель Калыкова.

Как ранее сообщалось, первый казахстанец, у которого выявлен коронавирус, прибыл 9 марта из Германии и находился на домашнем карантине по категории 1б.

В целом на сегодня по городу на карантине по 1а категории в многопрофильных стационарах находятся 606 человек: в ММЦ №1 - находится на карантине 265, в ММЦ №2 – 168 и в ММЦ №3 находится на карантине 178. Для удобства пребывания граждан подготовлено все необходимое, вплоть до средств личной гигиены.

Напомним, на сегодня у шестерых граждан Казахстана выявлен коронавирус.









Фото: centralasia.news