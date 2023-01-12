Главное значение для нас имеет решение нашего народа - Маулен Ашимбаев

12 Января 2023, 11:34

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев заявил, что депутаты в первую очередь учитывают мнение и решение народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нас как депутатов, как сенаторов, главное значение имеет решение нашего народа. Для нас главный решающий фактор во всех наших действиях это то, что решит население нашей страны. Демократия – это есть, по сути, власть народа. Народ эту власть реализует через республиканский референдум, во-первых. Во-вторых, через выборы. В июне прошел общенациональный референдум. Граждане нашей страны в подавляющем большинстве проголосовали за то, чтобы убрать нормы о Елбасы из нашей Конституции. Соответственно, все решения, которые принимаются, в том числе, по решению, чтобы поставить на утрату закон о Первом Президенте, принимаются в соответствии с результатами общенационального референдума», - заявил Маулен Ашимбаев журналистам после пленарного заседания Сената.

По словам спикера Палаты, в целом, депутаты Парламента полностью выполняют решение народа.

«Более того, во всех своих действиях, во всех своих решениях, инициативах мы работаем на то, чтобы выполнять инициативы, поручения, просьбы, наказы наших избирателей. Вся наша задача состоит в том, чтобы делать все необходимое для того, чтобы реализовывать те или иные предложения и просьбы наших граждан. Я думаю, что здесь вопросы все понятные. Есть референдум, результаты референдума, есть соответствующие правовые решения, которые принимаются после референдума», - уточнил М. Ашимбаев.

Ранее сообщалось, что Конституционный Суд постановил признать утратившим силу закон о Первом Президенте РК– Елбасы.