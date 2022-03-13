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    18:53, 12 Март 2022 | GMT +6

    Главное в космомониторинге – это конечный результат

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Открыть для общественности доступ к данным космического мониторинга предложили в МЦРИАП РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Космический мониторинг может быть более эффективным благодаря доступу к его данным общественности», - такое мнение высказал на состоявшейся расширенной коллегии министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

    После доклада председателя правления АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары» Айдына Аимбетова о работе казахстанской космической системы дистанционного зондирования Земли, министр отметил, что космический мониторинг, который ведется по 10 направлениям, выявляет серьезные нарушения, и для принятия действенных и эффективных мер нужно предоставлять результаты космической съемки не только ответственным госорганам, но и открыть доступ к ним общественности.

    «Да, к примеру, вопрос неэффективного использования земельных ресурсов становится все более актуальным, на это обратил внимание и Глава государства в своем Послании народу Казахстана», - говорит А. Аимбетов.

    На своей странице в Instagram руководитель космической компании разместил данные космомониторинга по сельскому хозяйству. Благодаря анализу космоснимков, было обнаружено более 1 млн га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, на 11 млн га пастбищ отсутствует скот.

    «Огромные участки земли пустуют, а тем временем фермерам не на чем работать», - написал А. Аимбетов.

    Также космомониторинг выявил 7 328 несанкционированных свалок, 2 339 мест незаконной добычи полезных ископаемых.

    «Все эти данные мы размещаем на сайте и социальных сетях компании и надеемся, что с вовлечением общественности, меры по нарушениям, выявленным в ходе космической съемки, будут приниматься более оперативно. Для наших специалистов это будет действительно эффективный конечный результат космомониторинга», - сказал руководитель АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары».


    Теги:
    Сельское хозяйство Освоение космоса Общество Космос
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