Главное из трехдневного государственного визита Президента Казахстана в Китай

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ – В ходе своего государственного визита в Китай Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, принял участие в инвестиционном круглом столе, встретился и подписал меморандумы с руководителями крупнейших китайских компаний, а также выступил на саммите «Центральная Азия – Китай». Важные тезисы из выступления Президента Казахстана собрал корреспондент МИА «Казинформ».

Торгово-экономические отношения

Китай – один из ключевых торговых партнеров Казахстана. По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг рекордного за 30 лет уровня – более 31 млрд долларов. Была достигнута договоренность увеличить ее 40 миллиардов долларов.

Есть все условия для сохранения положительной динамики и достижения уровня товарооборота до 100 миллиардов к 2030 году. Казахстан может нарастить свой экспорт в Китай по 135 несырьевым товарным позициям.

Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем вложений – более 23 миллиардов долларов. В Казахстане успешно работают такие крупные китайские корпорации, как CNPC, CITIC, NFC, Sinopec, Huawei.

Корпорация China International Capital Corporation (CICC) планирует открыть свой региональный филиал в Казахстане.

Казахстан предлагает шире использовать крупнейшие маркетплейсы Китая для совместного продвижения продукции. Казахстан уже открыл Национальный павильон на платформе JD.COM.

Фото: akorda.kz

С учетом перспектив увеличения взаимной торговли Казахстан активно ведет работу по созданию новых таможенных складов, где партнеры могут размещать свои товары. Это позволит в разы сократить сроки доставки товаров потребителям из стран Центральной Азии в Китай и обратно. Эту работу можно синхронизировать с внедрением единой электронной торговой платформы С5+Сhina.

В рамках государственного визита состоялся инвестиционный форум, подписаны соглашения на сумму 22 миллиарда долларов.

Фото: akorda.kz

Транспортно-логистическая инфраструктура

Ровно десять лет назад в Астане Председатель КНР Си Цзиньпин изложил концепцию мегапроекта «Пояса и Пути». Казахстан продолжит активное участие в реализации совместного строительства «Пояса и Пути». Важным шагом в этом направлении станет скорейшее открытие третьего железнодорожного перехода на казахско-китайской границе.

Одним из ключевых участков маршрута Китай – Центральная Азия – Европа является Транскаспийский международный транспортный маршрут. Казахстан намерен планомерно увеличивать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры.

Казахстан приглашает китайских партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству по расширению возможностей портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместному производству транспортных судов. Большие перспективы для наших стран также открывает использование потенциала железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран.

В прошлом году между двумя странами было перевезено 23 миллиона тонн грузов по железной дороге. Транзит грузов в первом квартале этого года увеличился на 35% и превысил 7 миллионов тонн.

Вместе с китайскими коллегами принято решение о строительстве логистического центра в сухом порту Сиань. Этот хаб соединяет регион Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией.

Промышленность

Предлагается разработать План промышленной кооперации ЦА – КНР с учетом преимуществ и потребностей стран региона. Огромными перспективами обладает развитие такой наукоемкой сферы, как автомобилестроение.

Взаимодействие Казахстана и Китая в этом направлении выходит на качественно новый уровень. Налажено производство легковых и грузовых автомобилей (JAC), реализованы проекты по выпуску электромобилей (JAC iEV7s, электроавтобусов YUTONG и электроавтобусов Golden Dragon).

Фото: primeminister.kz

Были подписаны соглашения о запуске в Казахстане мелкоузловой сборки ведущих китайских автомобилей. Ведется работа над соответствующей инфраструктурой электрозарядных станций в Казахстане. Приглашены китайские компании к созданию автомобильных кластеров на территории Казахстана, в тех областях, где уже есть успешные примеры производства крупных китайских брендов.

Нефтегазовая отрасль

В рамках наращивания экспорта нефти планируется повысить пропускную способность нефтепровода Казахстан – Китай. В частности, на повестке дня стоят вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов Атырау-Кенкияк и Кенкияк- Кумколь. Также планируется увеличить производственный потенциал Шымкентского НПЗ до 12 млн тонн в год.

Фото: facebook.com/kazmunaygaspress

Большое значение также имеет строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 миллиарда кубометров в год.

Сельское хозяйство

Казахстан ежегодно экспортирует свыше 5 млн тонн зерновых и 1,5 миллиона тонн муки. Было достигнуто соглашение о поставке 1 миллиона тонн пшеницы в Китай, и этот объем можно многократно нарастить. Наряду с этим, за последние пять лет экспорт масличных культур из Казахстана в Китай вырос в 3,5 раза, растительного масла – в 2 раза.

Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров АПК в соседние страны. Предлагается учредить Совместный продовольственный хаб на базе Международного центра торговли «Хоргос».

Отдельное внимание следует уделить вопросам внедрения цифровых и «зеленых» технологий в сферу АПК. В этой работе опыт и возможности китайских партнеров будут весьма востребованы.

Трансграничные водные ресурсы

Приоритетным направлением сотрудничества является использование трансграничных водных ресурсов. Важно последовательно внедрять эффективные цифровые решения по водосбережению и ирригации. Предлагается разработать совместно с Китаем программу внедрения новых технологий в водохозяйственную сферу.

«Зеленая» экономика Казахстана

Президент отметил, что Казахстан поставил цель достичь углеродной нейтральности до 2060 года, а долю ВИЭ увеличить до 15% к 2030 году. Оказывается всесторонняя поддержка инвестициям в эту отрасль. Казахстан гарантирует покупку электроэнергии по аукционной ставке на срок до 20 лет. Этот тариф устанавливается ежегодно с учетом инфляции и изменения курса валюты. Касым-Жомарт Токаев пригласил китайских коллег рассмотреть инвестиционные возможности данного направления.

Президент Казахстана сообщил, что будет подписано Соглашение о строительстве второй и третьей ГЭС на реке Тургусун. Также будет заключен договор о строительстве ветряной электростанции мощностью 1 ГВт. Президент Казахстана добавил, что эти договоренности придадут новый импульс развитию «зеленой» экономики Казахстана.

Культура, образование и туризм

Освобождении от визовых требований сроком на 30 дней - это важное соглашение, которое будет способствовать расширению деловых контактов и туристических потоков между Казахстаном и Китаем.

Предлагается создать реестр туроператоров «Шелкового пути» с безвизовым режимом для групповых туров и сформировать единый туристический кластер. Это позволит туристам из Китая в ходе одного тура посетить сразу несколько стран Центральной Азии.

Официально установлены побратимские связи между городами Шымкентом и Сианем, а также регионами – Северо-Казахстанской областью и провинцией Шэньси. В городе Сиане открывается Генеральное консульство Казахстана.

Важно развивать сферу науки и образования, налаживать контакты между молодежью Казахстана и Китая. Придается исключительное значение системной подготовке квалифицированных кадров и развитию человеческого капитала. На данном этапе Казахстан активно работает над открытием в стране филиалов ведущих технических университетов мира.

Региональная безопасность и стабильность

Казахстан высоко ценит вклад Китайской Народной Республики в обеспечении региональной стабильности и безопасности. Неизменная и твердая позиция Пекина, выступающего за территориальную целостность и суверенитет всех государств, а также твердая приверженность принципам невмешательства в их внутренние дела заслуживает особого уважения и поддержки.

Казахстан поддерживает мирный внешнеполитический курс Китая в отношении Центральной Азии. Астана готова и впредь способствовать продвижению инициатив Пекина, направленных на обеспечение устойчивого роста и всеобщей безопасности. Наряду с этим, Казахстан высоко оценивает конструктивную позицию Китая по разрешению украинского кризиса.

Что касается Афганистана - важно продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.

Казахстан готов провести второй саммит «Центральная Азия – Китай».

С полным выступлением Главы государства на первом Саммите «Центральная Азия – Китай» можно ознакомиться здесь.