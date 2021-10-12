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    15:50, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Главное, чтобы талибы выполняли свои обещания – Сергей Лавров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главное, чтобы талибы выполняли все свои обещания. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Досрочный уход натовцев еще сильнее запутал клубок афганских противоречий. В стране осталось много вооружения и военной техники. Важно, чтобы они не использовались в деструктивных целях. Талибы заявили, что намерены бороться с наркотрафиком и терроризмом, не проецировать нестабильность на соседние государства, добиваться создания инклюзивного Правительства. Главное, чтобы все эти обещания выполнялись», - сказал Сергей Лавров, выступая на шестой встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что на фоне растущей в мире нестабильности важно не допустить, чтобы ситуация в нашем регионе пошла по пути дальнейшей деградации.

    Ранее сообщалось , что страны СВМДА выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане.

    «По Афганистану министры иностранных дел приняли обширное заявление. Оно содержит несколько аспектов. В первую очередь, государства-члены выразили, что восстановление мира и экономического развития в Афганистане является ключевым моментом для безопасности и стабильности во всем регионе СВМДА», - сказал исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, выйдя к прессе по итогам шестой встречи министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Фото: mid.ru
    Теги:
    Талибан Международная деятельность РК СВМДА Международная деятельность Политика МИД РК Афганистан Внешняя политика Казахстана Россия Центральная Азия
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