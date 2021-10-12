Главное, чтобы талибы выполняли свои обещания – Сергей Лавров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главное, чтобы талибы выполняли все свои обещания. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Досрочный уход натовцев еще сильнее запутал клубок афганских противоречий. В стране осталось много вооружения и военной техники. Важно, чтобы они не использовались в деструктивных целях. Талибы заявили, что намерены бороться с наркотрафиком и терроризмом, не проецировать нестабильность на соседние государства, добиваться создания инклюзивного Правительства. Главное, чтобы все эти обещания выполнялись», - сказал Сергей Лавров, выступая на шестой встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что на фоне растущей в мире нестабильности важно не допустить, чтобы ситуация в нашем регионе пошла по пути дальнейшей деградации.

Ранее сообщалось , что страны СВМДА выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане.

«По Афганистану министры иностранных дел приняли обширное заявление. Оно содержит несколько аспектов. В первую очередь, государства-члены выразили, что восстановление мира и экономического развития в Афганистане является ключевым моментом для безопасности и стабильности во всем регионе СВМДА», - сказал исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, выйдя к прессе по итогам шестой встречи министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Фото: mid.ru