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    09:45, 22 Март 2024 | GMT +6

    Главный тренер сборной Казахстана высказался об отставке

    Магомед Адиев
    Фото: kff.kz

    Тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев сообщил о своих планах после поражения от сборной Греции (0:5), передает агентство Kazinform со ссылкой на Vesti.kz.

    — Омоложение сборной действительно надо делать. Нужна скорость, динамика если мы хотим на большой турнир. Это новое поколение по-спортивному наглое, они не тушуются И сегодня было видно, что нам не хватило коллективного взаимодействия. Чесноков, Самородов, Оразов, Астанов — это уже не завтрашний, а сегодняшний день. Тот же Садыбеков на подходе, — отметил тренер.

    Он также подчеркнул завершение текущего цикла работы и выразил готовность остаться в команде, при условии поддержки со стороны федерации.

    — Я и в раздевалке уже сказал — этот цикл закрылся. Ребята большой путь прошли. Я и раньше говорил, что до чемпионата Европы я никуда не уйду. Я считаю, что полностью сдержал свое обещание. После этого надо садиться, думать, готов ли я, готова ли федерация к следующему циклу. Сейчас я ни в коем случае не приму решение, пока не поговорю с Адлетом Назарбаевичем Барменкуловым, потому что этот человек для меня слишком многое сделал, прошел через всю критику, когда меня назначал. Сколько угроз было в мой адрес, но он всегда щитом стоял за моей спиной. Конечно, это будет сложный разговор. У меня есть свое видение. 26-го надо достойно выступить, игра ничего не дает, но на кону наши имена, мы постараемся и подойдем во все оружии, — заявил Магомед Мусаевич.

    Матч между сборными Казахстана и Греции закончился с разгромным счетом 5:0. Греки вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024 где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси.

    Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил Грузии в полуфинале Лиги наций.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Сборная Казахстана Греция
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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