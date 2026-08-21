Главный тренер ФК «Иртыш» покинул пост

Отмечается, что Марат Еслямов по собственному желанию покинул пост главного тренера футбольного клуба «Иртыш». При этом, футбольный функционер записал видеообращение к болельщикам.

— Я принял непростое решение завершить свою работу в команде. Считаю, что сегодня этот шаг необходим во благо команды, чтобы она получила новый импульс, продолжала движение вперед. Благодарю руководство клуба, руководство области за доверие, возможность работать здесь, — сказал Марат Еслямов.