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    Главный тренер ФК «Иртыш» покинул пост

    На странице ФК «Иртыш появилось официальное обращение главного тренера Марата Еслямова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Марат Еслямов
    Фото: ФК «Иртыш»

    Отмечается, что Марат Еслямов по собственному желанию покинул пост главного тренера футбольного клуба «Иртыш». При этом, футбольный функционер записал видеообращение к болельщикам. 

    — Я принял непростое решение завершить свою работу в команде. Считаю, что сегодня этот шаг необходим во благо команды, чтобы она получила новый импульс, продолжала движение вперед. Благодарю руководство клуба, руководство области за доверие, возможность работать здесь, — сказал Марат Еслямов. 

    Напомним, Марата Еслямова представили в качестве главного тренера ФК «Иртыш» 1 июля 2026 года. 

    Спорт Футбол Павлодар Иртыш
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор