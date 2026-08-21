Главный тренер ФК «Иртыш» покинул пост
На странице ФК «Иртыш появилось официальное обращение главного тренера Марата Еслямова, передает корреспондент агентства Kazinform.
Отмечается, что Марат Еслямов по собственному желанию покинул пост главного тренера футбольного клуба «Иртыш». При этом, футбольный функционер записал видеообращение к болельщикам.
— Я принял непростое решение завершить свою работу в команде. Считаю, что сегодня этот шаг необходим во благо команды, чтобы она получила новый импульс, продолжала движение вперед. Благодарю руководство клуба, руководство области за доверие, возможность работать здесь, — сказал Марат Еслямов.
Напомним, Марата Еслямова представили в качестве главного тренера ФК «Иртыш» 1 июля 2026 года.