Главный бухгалтер школы Байконура осуждена за хищение 52 млн тенге
Главный бухгалтер средней школы в Байконуре завышала размеры заработной платы педагогам, после чего излишне начисленные суммы перечислялись на ее личный счет, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
— Прокуратура города Байконур Кызылординской области в результате анализа законности расходования бюджетных средств в организациях образования за период 2022–2024 годы установила факт хищения государственного бюджета. Главный бухгалтер одной из средних школ перечисляла в качестве заработной платы завышенные суммы на счета ряда преподавателей и впоследствии излишне перечисленные суммы по ее просьбе возвращались преподавателями на личный счет бухгалтера, — говорится в сообщении.
Государственному бюджету причинен ущерб в размере 52 млн тенге.
По данному факту прокуратурой города Байконур проведено досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пуктом 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса, по окончанию которого дело направлено в суд.
Приговором суда главный бухгалтер школы признан виновным и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Исполнение наказания отсрочено на пять лет в соответствии со статьей 74 Уголовного кодекса в связи с наличием несовершеннолетних детей.
