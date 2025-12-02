РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:14, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Главный бухгалтер школы Байконура осуждена за хищение 52 млн тенге

    Главный бухгалтер средней школы в Байконуре завышала размеры заработной платы педагогам, после чего излишне начисленные суммы перечислялись на ее личный счет, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру. 

    Фото: freepik.com

    — Прокуратура города Байконур Кызылординской области в результате анализа законности расходования бюджетных средств в организациях образования за период 2022–2024 годы установила факт хищения государственного бюджета. Главный бухгалтер одной из средних школ перечисляла в качестве заработной платы завышенные суммы на счета ряда преподавателей и впоследствии излишне перечисленные суммы по ее просьбе возвращались преподавателями на личный счет бухгалтера, — говорится в сообщении. 

    Государственному бюджету причинен ущерб в размере 52 млн тенге.

    По данному факту прокуратурой города Байконур проведено досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пуктом 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса, по окончанию которого дело направлено в суд.

    Приговором суда главный бухгалтер школы признан виновным и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Исполнение наказания отсрочено на пять лет в соответствии со статьей 74 Уголовного кодекса в связи с наличием несовершеннолетних детей. 

    Ранее сообщалось, что КНБ расследует хищение 191 млн тенге в Туркестанской области.

