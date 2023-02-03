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Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев

3 Февраля 2023, 15:22
Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства побеседовал с представителями интеллигенции Жабылского региона. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для развития и процветания нашей страны важно сохранять единство народа, в том числе во время предстоящей электоральной кампании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК.

«Самое главное – следовать принципам справедливости и открытости. Глубоко убежден в том, что, если в Парламент придут именно такие достойные люди, они внесут вклад в развитие страны. Вам хорошо известно, какая сейчас ситуация в мире. Поэтому и внутренняя, и внешняя политика должна быть конструктивной и взвешенной. Самая главная задача – сохранить государственность. Несмотря на многочисленные вызовы, мы должны сплотиться, беречь наше единство и трудиться на благо Казахстана», – сказал Глава государства.


Фото: akorda.kz

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