Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства побеседовал с представителями интеллигенции Жабылского региона. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для развития и процветания нашей страны важно сохранять единство народа, в том числе во время предстоящей электоральной кампании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК.

«Самое главное – следовать принципам справедливости и открытости. Глубоко убежден в том, что, если в Парламент придут именно такие достойные люди, они внесут вклад в развитие страны. Вам хорошо известно, какая сейчас ситуация в мире. Поэтому и внутренняя, и внешняя политика должна быть конструктивной и взвешенной. Самая главная задача – сохранить государственность. Несмотря на многочисленные вызовы, мы должны сплотиться, беречь наше единство и трудиться на благо Казахстана», – сказал Глава государства.

Фото: akorda.kz