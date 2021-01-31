Главная задача акимов в разъяснении людям преимуществ господдержки - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На отчете акима сельского округа в Жамбылском районе побывал глава региона Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, о наболевших социальных вопросах рассказали жители Акбастауского сельского округа Жамбылского района во время отчета акима этого округа Нурсулу Дузеевой.

Местные жители попросили акима области Бердибека Сапарбаева рассмотреть вопрос о строительстве школы на 150 мест в селе Шокай. Предложение поддержано, однако нужно пересмотреть смету, так как вызывает вопросы стоимость в 830 миллионов тенге строительство не самого большого объекта образования.

Помимо этого, в селе Бирлесу Енбек необходим детский сад. Этот вопрос был решен уже в ходе обсуждения доклада Нурсулу Дузеевой. После ремонта дошкольное учреждение откроют в здании старой школы. А сельский клуб в селе Шокай возведут за счет средств спонсоров.

По словам Нурсулу Дузеевой, в двух селах округа проживают 2 065 человек. В прошлом году с площади 4,1 тысячи гектаров собрали 27 тонн урожая различных культур, в том числе зерновых колосовых, бахчевых, свеклы, кукурузы, картофеля. Капельное орошение используется на 145 гектарах. Зарегистрировано 303 крестьянских хозяйства. Строятся откормочные площадки, развивается рыбоводство.

Немалая часть взрослого населения - около двухсот человек - трудятся в расположенных поблизости крупных предприятиях «Новоджамбулский фосфорный завод» и «КнауфГипс-Тараз». С 57 до 5 сократилось количество получателей АСП, 59 сельчан получили гранты.

На неиспользуемых 186 гектарах планируется разбить фруктовые сады с применением технологии капельного орошения. В этом году планируется провести инженерную инфраструктуру и выдать очередникам 1 800 участков под индивидуальное жилищное строительство.

«Нужно использовать потенциал государственных программ развития, в том числе в животноводстве, - подчеркнул аким области Бердибек Сапарбаев. - Я постоянно повторяю, что главная задача акимов – разъяснять людям преимущества государственной поддержки. Тормозом для развития аграрного сектора является раздробленность крестьянских хозяйств. Если вы начнете объединяться, сможете совершить качественный рывок в своей работе».

Другая проблема, заметил глава региона, - это неразвитость отрасли переработки сельхозпродукции. Близлежащие к областному центру районы должны полностью обеспечивать город Тараз теми же овощами и фруктами. Поэтому, опираясь на госпрограммы, надо активнее открывать перерабатывающие цеха, строить хранилища, тесно взаимодействовать с СПК «Тараз».

«В наступившем году мы отмечаем 30-летие своей Независимости. Необходимо масштабно, грамотно и доступно пропагандировать достижения страны за прошедший период, возрождать национальные традиции, роль и значение семьи», - резюмировал аким области Бердибек Сапарбаев.